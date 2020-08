Adepta de uma boa festa, Bibá Pitta não poderia deixar passar em branco o dia em que completou 55 anos de vida. A data celebrou-se esta segunda-feira e foi comemorada numa festa onde a socialite reuniu amigos e familiares.

"Por tudo o que a vida me dá, tenho obrigação de ser feliz e... sou feliz. Pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus filhos e netos, pela minha vida... sou grata. Por ti, e a ti, onde tudo começa e se prolonga... a minha felicidade, o meu amor e o meu obrigada. Adoro-Vos! Adoro viver! Obrigada", declarou a aniversariante ao partilhar com os seus seguidores do Instagram um animado vídeo da sua memorável festa de aniversário.

