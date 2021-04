Fátima Lopes foi esta segunda-feira, dia 19, convidada no programa 'Wi-Fi', da RFM, e entrevista com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura não podia ter terminado de melhor forma.

Depois da conversa, a apresentadora deixou-se levar num momento de descontração ao som da música 'What Is Love (Baby Don't Hurt Me)' e espalhou animação com uma energética dança nos estúdios da rádio.

O momento foi dado a conhecer na página de Twitter de Rodrigo Gomes e não deixou ninguém indiferente. "Eu achava que estava contente por ter convidados de volta ao estúdio, mas a Fátima Lopes é que deu show", escreveu o radialista na legenda do vídeo.

Ora veja.

