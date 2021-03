Dolores Aveiro não perde a oportunidade de comemorar as vitórias do seu clube do coração: o Sporting. Depois da equipa leonina ter levado a melhor no jogo frente ao Tondela, ao ganhar 1-0, eis que a mãe de Cristiano Ronaldo fez questão de festejar o feito num animado momento em família.

Nas stories da sua conta de Instagram, a matriarca do clã Aveiro partilhou o vídeo do momento onde se ouve a 'Marca do Sporting' de Maria José Valério.

Veja o momento.

