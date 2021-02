O Sporting continua à frente e este sábado, 27 de fevereiro, jogou contra o FC Porto. Um Clássico que acabou com um empate, resultado que deu origem a uma grande festa em casa de Dolores Aveiro.

A mãe de Cristiano Ronaldo nunca esqueceu o carinho que tem pelos leões e não podia estar mais satisfeita com os últimos resultados do clube do seu coração.

No Instagram foram partilhados dois vídeos - um na página de Instagram de Elma e outro na página da própria Dolores - onde a família aparece em grande festa.

Veja este momento nos vídeos que estão na galeria.

