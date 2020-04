Manter as crianças ocupadas em casa durante estes dias de quarentena tem-se revelado um verdadeiro desafio para muitos pais. Fazendo parte deste grupo, Diogo Amaral não olha a meios quando o objetivo é entreter e divertir o filho mais velho, Mateus, de quatro anos.

Tendo isto em conta, esta sexta-feira, dia 3, o artista publicou na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece em plena luta de almofadas com o menino.

"Vale tudo menos sair de casa", fez saber na legenda da publicação.

Recorde-se que Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo com Vera Kolodzig. Este é ainda pai de Oliver, da relação com Jessica Athayde.

Leia Também: "Parte-me o coração não poder juntar os meus filhos"