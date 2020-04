Diogo Amaral recorreu uma vez mais às redes sociais para desabafar com os fãs sobre as dificuldades de estar de quarentena, desta vez sobre a angústia de não poder reunir os dois filhos - Mateus, do antigo relacionamento com Vera Kolodzig, e Oliver, da relação também já terminada com Jessica Athayde.

O pai babado partilhou uma fotografia em que aparece na companhia dos dois meninos e na legenda mesma lamentou a distância que agora se faz sentir, mas mostrou-se confiante num futuro risonho.

"A foto tem um mês e tal... Os meus filhos não tem estado juntos, porque é importante sermos responsáveis. Parte-me o coração ao meio não poder juntá-los para juntos brincarmos ao faz de conta que somos ninjas ou piratas... mas está tudo certo, é uma questão de tempo e daqui a pouco já vamos brincar os três outra vez. Continuo optimista, continuo a ser responsável e a seguir todas as recomendações. Pelos meus, pelos teus, pelos nossos! Vai ficar tudo bem! Somos ou não somos Ninjas?", lê-se.

