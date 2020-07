Na sequência de um vídeo publicado nas redes sociais no qual o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, de 10 anos, aparece a conduzir sozinho uma mota de água, a Polícia Marítima já fez saber que irá averiguar a situação, indica o Jornal da Madeira.

O momento foi gravado em Paúl do Mar, na costa sul da Madeira, e partilhado nas páginas de Instagram de Dolores Aveiro, mãe do craque e avó do menino, e de Elma Aveiro, irmã de CR7 e tia da criança.

Segundo a SIC, as autoridades sublinharam que para conduzir um veículo como uma mota de água é necessário ter a habilitação necessária, neste caso, "idade mínima e carta de marinheiro".

A estação televisiva refere ainda que só depois de concluído o processo de averiguação é que se perceberá se Ronaldo será obrigado ao pagamento de uma coima.

Entretanto, a imprensa britânica já deu eco do assunto, nomeadamente o jornal Mirror.

Recorde-se que Cristianinho está a passar uns dias de férias com a família do pai, na Madeira.

Reveja o vídeo:

