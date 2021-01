A gravar a novela da TVI, 'Bem Me Quer', David Carreira tem desfrutado de bons momentos na companhia da jovem atriz Mel Barbosa, que na trama interpreta a filha da personagem do cantor.

Ainda esta segunda-feira, o artista partilhou imagens nas stories da sua página de Instagram que destacam esses mesmos momentos.

"A filha sai ao pai, gosta de música! E sabe dançar também", começou por escrever num vídeo de ambos.

De seguida, publicou duas fotografias e disse: "Hoje foi um bom dia de gravações com a mais nova. A acrescentar texto porque começo a achar que tenho jeito com crianças". Imagens que pode ver no vídeo da galeria.

Recorde-se que David Carreira regressou recentemente às gravações da novela depois da morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida num trágico acidente de carro a 5 de dezembro do ano passado.

