Este domingo, dia 26, Dânia Neto partilhou um vídeo muito especial com os seus seguidores do Instagram. Trata-se do momento em que o filho, o pequeno Salvador, apanha morangos pela primeira vez, tal como a atriz, entusiasmada, contou na legenda da publicação.

"Num momento bio e de contacto com a natureza. O Salvador colheu morangos pela primeira vez", sublinhou.

No vídeo, o filho da artista, fruto do seu relacionamento com o dentista Luís Matos Cunha, mostra-se bastante empenhado na tarefa.

Desde logo, surgiram vários elogios dos fãs à bonita família de Dânia.

