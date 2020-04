Esta segunda-feira, dia 20, Dânia Neto publicou um ternurento vídeo na sua conta de Instagram. No mesmo, a atriz mostra a reação do filho, o pequeno Salvador, depois de ter recebido uma casa para brincar no jardim.

"Prometi que vos mostrava a reação do Salvador à sua casa nova! Aqui está! Eu confesso que estava tanto ou mais empolgada que ele. Vivo intensamente os sorrisos do meu filho e nada é mais importante para mim que a felicidade dele", afirmou na legenda da publicação.

"Em tempos estranhos e diferentes, procuramos sempre novas formas de estimular e entreter o nosso bebé. Foi tão bom fazer-lhe esta surpresa, só faltou o escorrega que ele tanto delira", completou.

