Dânia Neto voltou esta quarta-feira, dia 15, a presentear os seus seguidores do Instagram com um vídeo amoroso onde mostra a enorme cumplicidade que tem com o filho - o bebé Salvador.

"Bom dia", pode ler-se na legenda das amorosas imagens de mãe e filho, que alegraram de imediato a manhã dos fãs da atriz.

Recorde-se que Salvador é fruto da relação de Dânia com Luís Matos Cunha.

