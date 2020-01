Há muito que Dânia Neto presenteia os seus seguidores das redes sociais com vídeos onde exibe o seu talento para a dança do varão, o chamado pool dance, mas agora este talento vai também passar a fazer parte da sua vida profissional e ajuda-la a construir a sua nova personagem.

A atriz vai integrar o elenco da novela 'Terra Brava', da SIC, dando vida a Candy. Uma bailarina que, aparentemente, fará parte do núcleo do bar Carrossel e, claro, que vai ser uma verdadeira estrela na dança do varão.

"Bastidores de 'Terra Brava'. Vamos Dançar, rir e chorar com ela. A Candy está a chegar á SIC", anunciou Dânia ao partilhar um vídeo onde revela já parte do enorme talento da sua personagem.

