Depois de ter revelado a data do regresso da dupla Cristina Ferreira e Goucha, a apresentadora da TVI destacou imagens únicas do colega e amigo.

Numa recente publicação que fez no Instagram, Cristina Ferreira partilhou um vídeo de Manuel Luís Goucha a dançar durante as gravações da emissão especial do ‘Cristina ComVida… O Goucha’.

"Por favor... não vejam isto. Mas se quiserem muito, é esta semana. Às 18h", escreveu na legenda das imagens. Veja abaixo:

