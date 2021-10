Carolina Deslandes partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento especial com o filho mais novo, o pequeno Guilherme, de dois anos de idade.

Trata-se de um vídeo onde mãe e filho aparecem, divertidos, a dançar um dos sucessos de Dino d'Santiago, de quem a artista é grande amiga.

"Nasceram no mesmo dia e o Gui vibra e dança ao som dele nesta casa. Dino d'Santiago, a tua música é como tu - deixa os outros mais felizes", sublinhou.

Recorde-se que Guilherme é fruto do relacionamento anterior de Carolina com Diogo Clemente. Os dois são ainda pais de Santiago e Benjamim.

Veja o vídeo em baixo.

