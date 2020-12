Bárbara Bandeira decidiu pregar uma pequena partida ao namorado, o músico Kasha, Francisco Maria Pereira.

A jovem cantora apanhou o namorado a dormir de boca aberta no carro e não perdeu a oportunidade de filmar o momento e partilhá-lo com os seus seguidores do Instagram.

"Lindo, como sempre", brincou Bárbara na legenda das imagens.

