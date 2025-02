Nilton resolveu preparar uma partida ao amigo de longa data Rodrigo Gomes. Tudo começou depois de o radialista ter assumido publicamente que se arrependeu de não ter comprado, aquando da sua viagem ao México, um prato com uma pintura do calendário maia.

Nilton pediu a um amigo que na altura estava no México, Diamantino Martins, para comprar o referido prato. Já com a peça na sua posse, o humorista enviou o prato para a RFM, onde Rodrigo trabalha, mas de forma anónima.

Meses depois, Rodrigo Gomes começa a receber emails de uma suposta equipa que realiza sonhos a cobrar-lhe o valor do prato. Seguiu-se um telefone, a fazer lembrar os famosos telefonemas de Nilton no '5 Para a Meia-Noite', para cobrar a alegada dívida e foi precisamente aí que acabou por ser apanhado.

"A vida não é só feita de vitórias. Às vezes temos ideias que não funcionam, mas há que assumir e continuar na luta", brincou Nilton ao mostrar em vídeo como tudo aconteceu.

"Eu fui ao México em junho. Recebo o prato em Setembro sem estar identificado e em Dezembro começo a receber mails para pagar o prato. Meses com isto a marinar, tu és louco. Já me ri a ver isto, para a semana sirvo-te o jantar no calendário maia. Grande abraço", reagiu Rodrigo Gomes ao ver o vídeo da partida em que quase foi apanhado.

Ora veja: