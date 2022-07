António Sala recorreu à sua página de Instagram e Facebook para recordar junto dos seguidores um momento inesquecível. Foi uma das figuras públicas que participou no programa 'A Tua Cara não me é Estranha', da TVI, e 'vestiu a pele' de José Cid.

"Amigas e amigos, os últimos tempos têm preenchido os dias com acontecimentos difíceis e muito dramáticos no nosso país e no mundo. Por isso, vamos colocar um sorriso nos lábios de quem aqui me acompanha e tentar começar esta semana de uma forma um pouco menos pessimista", começou por escrever nas redes sociais, destacando depois o vídeo da sua atuação.

"Há uns anos, no programa 'A Tua Cara não me é Estranha' pediram-me para 'vestir a pele' de José Cid. Claro que o Cid é inimitável, por isso só o consegui imitar no vestuário, no cabelo e nos óculos. Já não foi mau de todo! Aqui fica o vídeo. Espero que se divirtam…e não me gozem muito por favor! Abreijos e boa semana para todos", rematou. Veja ou recorde o momento na publicação abaixo:

