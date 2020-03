Andreia Silva viveu este fim de semana um momento muito especial. A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, preparou uma festa para ficar a saber ao lado de familiares e amigos qual o sexo do seu primeiro filho.

Foi depois de rebentar um balão e de ver caírem na sua cabeça uma série de papelinhos azuis que a jovem, que aguarda a chegada do primeiro filho, ficou a saber que está um menino a caminho.

O momento em que Andreia e a família tomaram conhecimento da novidade foi registado em vídeo e partilhado no seu canal de YouTube.

Quanto ao nome do bebé, a futura mamã promete em breve revelar quais os seus preferidos.

