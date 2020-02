Será que realizar o sonho de ser pai é um dos objetivos de Agir para este ano? Casado com Catarina Gama desde 2017, o cantor revelou agora o seu instinto paternal num divertido vídeo no qual aparece a 'mimar' um boneco.

"Alguém ‘tá com vontades ‘tá", escreveu na legenda da publicação, acrescentando ainda o emoji de um bebé.

As imagens soltaram as gargalhadas dos fãs na caixa de comentários e que fizeram o ator Heitor Lourenço deixar a dúvida no ar: "Que pensas tu vovó, Helena Isabel?"

Veja as imagens na galeria.

