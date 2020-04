Esta sexta-feira, dia 24, Dália Madruga partilhou na sua conta de Instagram um momento no mínimo ternurento no qual aparece a descansar em cima de uma vaca (sim, leu bem).

No Instagram, a figura pública aproveitou para recordar uma escolha que fez na sua vida e que a mudou para sempre, referindo que até hoje não se arrepende.

"E ainda há quem me pergunte se eu gosto de viver no campo? Se foi difícil deixar Lisboa? Não há nada que se compare a isto, ao meu dia a dia, ao que proporcionamos aos nossos filhos! E mesmo nesta altura que vivemos dias de incerteza e de medo conseguimos que as crianças mantenham a sua sanidade mental em casa. Somos uns sortudos, eu sei, mas também somos muito agradecidos e trabalhamos todos os dias pelo que temos", afirmou.

Leia Também: Maravilhas do campo. Filhos de Dália Madruga alimentam vitelo