Victoria Beckham surpreendeu os seguidores com uma fotografa atrevida do marido, David Beckham, onde aparece com parte do rabo à mostra.

De barriga para baixo numa piscina, e com as cuecas Versace puxadas para baixo, é assim que o ex-futebolista surge na imagem.

"Bom domingo, de nada", escreveu a estilista na legenda da fotografia do companheiro.

Rapidamente a caixa de comentários da publicação 'encheu-se' de reações, uma publicação que também não passou despercebida à imprensa internacional.

