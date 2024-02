Victoria Beckham lesionou-se recentemente e está a usar uma bota imobilizadora e muletas. Ainda assim, a estilista não deixa que esta condição altere o seu estilo.

Victoria Beckham foi vista a sair de um restaurante em Notting Hill, Londres, com um sapato que custa cerca de 1000 euros, segundo o Daily Mail, no pé que estava bom. Para completar o visual, escolheu umas leggings pretas que combinou com uma camisola da mesma cor e ainda óculos escuros.

Ao falar da companheira, David Beckham mostrou uma fotografia da estilista com a bota imobilizadora e disse: "Aparentemente, o pequeno acidente da minha mulher no ginásio foi uma rotura de ligamentos".



© Instagram