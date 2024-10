Victoria Beckham exibiu as curvas num elegante look que escolheu para uma ida às compras em Los Angeles.

A estilista posou para fotografias enquanto estava a comprar maquilhagem e mostrou as imagens nas stories da sua página de Instagram, tendo-se destacado com o visual escolhido para a ocasião.

Victoria Beckham pode ser vista com um vestido preto, comprido, que apertava na cintura e decotado. O look ficou completo com um casaco curto, sandálias de salto alto e mala nos mesmos tons.

