Cruz Beckham publicou na sua página de Instagram um conjunto de imagens, tendo-se destacado uma fotografia em que a mãe Victoria aparece (como nunca antes vista).

O filhos de David e Victoria Beckham, de 20 anos, está de férias nos Estados Unidos com a namorada, de 30, e a família, como relata o Daily Mail.

Na referida fotografia em que a estilista aparece, a mesma não surge com o seu habitual look glamoroso mas sim com um colete refletor e um capacete de proteção individual - no que parece ser uma viagem cheia de aventura.

© Instagram_cruzbeckham