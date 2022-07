Victoria Beckham 'presentou' os seguidores da sua página de Instagram com uma carinhosa fotografia do marido, David, com a filha de ambos, a pequena Harper, de 11 anos.

A família está a desfrutar de uns dias de descanso e a estilista levantou 'a ponta do véu' ao mostrar a fotografia captada num paisagem de sonho.

De recordar que o casal tem ainda em comum os filhos Brooklyn, de 23 anos, Romeo, de 19, e Cruz, de 17.

Leia Também: Victoria Beckham assinala aniversário de casamento dos pais