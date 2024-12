Victoria Beckham partilhou com o seus seguidores do Instagram momentos especiais com a família.

Os Beckham trocaram Inglaterra por Miami, nos EUA, dois locais onde têm casas, nestes últimos dias do ano 2024.

As fotografias mostram Victoria e David com os filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

"Amo-vos David, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Beijinhos desde Miami", lê-se na legenda da publicação que conta com três fotografias.

Leia Também: David e Victoria Beckham em look coordenado na noite de Natal