Há algumas semanas, Victoria Beckham usou a sua conta de Instagram para anunciar ao mundo o quão feliz estava com o noivado do seu filho mais velho, Brooklyn Beckham, de 21 anos, com Nicola Peltz.

Esta segunda-feira, dia 10, a estilista evidenciou uma vez mas a sua felicidade através de uma publicação que fez na mesma plataforma.

"O casal mais amoroso ao pôr do sol", afirmou na legenda de uma ternurenta imagem na qual Nicola aparece a usar um dos vestidos da marca criada pela antiga Spice Girl.

Ora veja...

