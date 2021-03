Victoria Beckham partilhou com os seus seguidores do Instagram um tutorial de maquilhagem em que a maquilhadora foi nada mais, nada menos, que a sua filha, Harper Seven, de nove anos.

A antiga Spice Girl mostra assim que a 'queda' para as áreas da moda e beleza passam de geração em geração na família Beckham.

No vídeo em questão, Harper aparece a aplicar um sombra na mãe, criada pela própria.

Recorde-se que Harper é a filha mais nova de Victoria e David Beckham. O casal tem mais três filhos: Brooklyn, de 22 anos Romeo, de 18 e ainda Cruz, de 15.

