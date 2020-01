Lidar com o envelhecimento nem sempre é uma tarefa fácil para as celebridades. Victoria Beckham, por exemplo, faz parte de uma grande lista de mulheres famosas que numa fase inicial não aceitaram da melhor forma o avançar da idade.

Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, a designer assume que não se sente mais bonita com o passar dos anos mas realça que aprendeu com o tempo a aceitar as suas imperfeições.

“Eu vejo-me mais bonita? Não, claro que não. Mas eu faço o melhor com o que tenho. Eu vejo as minhas imperfeições e falhas e sorrio: é quem eu sou e não vou mudar isso”, começou por explicar.

“Demorou muito tempo para que eu reconhecesse que, aos 45 anos, na verdade, eu estou bem”, destacou ainda a esposa de David Beckham.

