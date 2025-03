A família Beckham está em peso em Paris, no âmbito da Semana da Moda da cidade francesa.

David Beckham e os filhos Harper Seven, Romeo, Cruz e a sua namorada, Jackie Apostel, foram 'apanhados' a sair de uma carro, esta sexta-feira, pouco tempo antes de assistirem ao desfile da marca de Victoria.

Com roupas descontraídas, a família mostrou-se à vontade com os fotógrafos presentes no local. Recorde-se que a Semana da Moda de Paris começou a 3 de março e acaba no próximo dia 11.

Veja as imagens na nossa galeria.

