Britney Spears e Kevin Federline quebraram o silêncio relativamente às notícias que avançam que a cantora estará viciada em drogas, mais precisamente metanfetaminas.

No passado fim de semana, o jornal The Daily Mail notou que Federline, de 45 anos, ex-marido de Britney e pai dos filhos de Spears, estaria preocupado com a artista, pretendendo que a alegada adição se tornasse pública.

Contudo, num comunicado emitido na sua página de Instagram, Federline classificou as notícias como "falsas" e "repulsivas", revelando que tais "entristeceram" os filhos, Sean Preston, de 17 anos, e Jayden James, de 16.

"As mentiras e as tentativas de exploração de menores para conseguir lucrar é outro exemplo repulsivo de onde, infelizmente, determinado tipo de jornalismo se afundou", fez ainda saber.

Por seu turno, Britney deixou as seguintes palavras também na sua conta de Instagram:

"O facto das pessoas estarem a dizer coisas que não são verdade é tão triste... Se calhar nem são elas a dizerem essas coisas porque para mim não faz qualquer sentido. Deixa-me triste porque me esforcei tanto para resolver as coisas e nunca foi suficiente. (...) Espero que sejam apenas as notícias e que o Kevin e o Preston não tenham dito nada dessas coisas", completa.

