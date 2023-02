Tatiana e Ruben Boa Nova viajaram para a Tailândia onde estiveram de férias, mas nem tudo foi um mar de rosas.

O casal viveu várias peripécias, que começaram com a viagem de ida para o país. Ao fazerem escala de um dia no Dubai, Ruben sofreu um acidente com uma mota de água alugada e teve de pagar o arranjo.

Já na Tailândia, o ex-concorrente do 'Big Brother' acabou também por ficar doente depois de comer comida mexicana.

E não ficaram por aqui. Na despedida também houve uma aventura para contar. Tatiana Boa Nova levou com um telemóvel no olho, sem querer, e ficou magoada.

"Tenho o olho pisado. Levei com um telemóvel no olho, está roxo, está feito. Deram-me com um telemóvel, sem querer, no olho", contou aos seguidores ao gravar um vídeo no aeroporto. Veja na galeria.

