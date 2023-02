"30 anos! Sim, chegaram os meus 30. Este ano diferente, na Tailândia". Foi assim que Tatiana Boa Nova legendou uma das fotografias que publicou na sua página de Instagram, onde tem mostrado as suas férias com o marido, Ruben Boa Nova, e um casal amigo.

Os casais tiraram uns dias de descanso e foi no país que a ex-concorrente do 'Big Brother' completou mais um ano de vida. No entanto, diz, a grande festa será depois em Portugal.

"Saúde é só o que eu peço para mim e para os meus. Agora é aproveitar o resto das férias e assim que chegar a Portugal festejar com o meu Lourencinho", disse, referindo-se ao filho que têm em comum.

Por sua vez, Ruben Boa Nova também não deixou passar em brando a data: "A minha princesa está de parabéns! Já posso dizer que namoro com uma trintona. Obrigado por estares sempre comigo nos melhores e nos piores momentos! Juntos somos mais fortes. És uma pessoa espetacular e sorte daqueles que têm o gosto de te conhecerem e conviverem contigo! Amo-te muito".

