Desde que viajou sozinho para o Japão que António Raminhos tem deixado no Instagram algumas partilhas sobre a viagem. Este domingo, dia 8 de outubro, o comediante voltou a falar aos seguidores sobre este desafio, tendo contado que a ida ao país foi por causa do campeonato mundial de Shorinji Kempo.

"O diário de hoje é um pouco diferente. É sobre a razão que me trouxe a Tóquio, a participação no campeonato Mundial de Shorinji Kempo, depois de ter ganho o nacional. Esta viagem estava carregada de simbolismo para alguém que lida com a ansiedade e a POC [Perturbação Obsessiva Compulsiva]. Os desafios estavam muito além de um campeonato... estavam no sair do conforto, no viajar sozinho, nas dificuldades de comunicação e alimentação em todos 'e ses' possíveis e imaginários", começou por escrever.

"O objetivo era procurar desfrutar, sentir, estar aqui. Não estar no passado, nem no futuro. Deixar o medo e as dúvidas sem dono. É com esse mantra que tenho vivido estes dias e foi com ele que entrei hoje nesta arena gigante, ícone das artes marciais no Japão", acrescentou.

"Antes de entrar para a minha vez, olhei para aquela bandeira japonesa gigante e sorri. Disse para mim mesmo 'olha onde estás e como isso é incrível! Só isto!' O ideal era dizer que o resultado tinha sido espetacular. Não foi, por dois erros cometidos. Mas o mais curioso é que a voz da culpa e do castigo ficaram lá ao fundo porque realmente desfrutei, vivi e senti aquela experiência como o tenho feito nestes dias, mesmo com as dúvidas e os medos", disse.

"Desfrutei, vivi... e senti. Às vezes as vitórias mais importantes não são as que desejamos, mas as que precisamos", completou.

