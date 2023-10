Eis que começou uma das maiores aventuras na vida de António Raminhos. O comediante embarcou numa viagem a solo para o Japão, conforme revelou numa publicação no Instagram, na qual fala sobre a ansiedade muito presente nestas ocasiões.

"Daqui a poucas horas inicio uma viagem sozinho de 14 dias para o Japão, para participar num campeonato no mundo de uma arte marcial e viajar depois mais 700km para um estágio de três dias num mosteiro. Uma viagem que sempre quis fazer… mas vou sozinho, com os meus medos e dúvidas", nota.

"O que vou comer? Como vou falar? E andar sozinho de metro? E o comboio? E os documentos que são precisos? E o campeonato? E se me enganar? E se for o pior? E se adoecer? E se… Engraçado… 'e se'! E se desfrutasse? E se vivesse? E se sentisse? E se aceitasse as dúvidas de tudo aquilo que me vai colocar à prova e, simplesmente, vivesse a experiência?", questiona em jeito de reflexão.

"Elas, a ansiedade e as dúvidas, não vão desaparecer, tenho a certeza. Mas o meu propósito para estes dias é que a cada medo que surja eu possa estar presente no tempo e no espaço, não na minha cabeça, sorrir, sentir, viver… e colher os frutos. Desfrutar. Que possam vocês também colher os vossos frutos", completa.

