Foi ao partilhar um vídeo em que aparece a dançar no que parece ser uma discoteca que Britney Spears confessou: "Vi isto hoje e chorei como uma criança! Acho que foi o meu segundo ano a trabalhar em [Las] Vegas".

Imagens que a levaram a partilhar um desabafo enquanto recordava os 13 anos da tutela.

"Claro que nunca tive permissão para beber com a minha equipa, por isso nunca saí de verdade! As pessoas não vão acreditar em mim, mas em quatro anos eu saí três vezes", lembrou, referindo-se ao tempo em que era o pai que controlava a sua vida.

"Obviamente, tudo o que sempre fiz foi trabalhar! A única coisa que me lembro das minhas primeiras digressões antes da tutela é de como me sentia sexy e atrevida, e dançava a noite toda em todas as cidades. Mergulhos sem roupa no mar com as minhas dançarinas. E a minha melhor amiga a envergonhar-nos por fazer xixi numa planta perto do elevador porque já não aguentava mais", partilhou com os fãs.

Depois de ter estado largos anos sob a tutela do pai, Britney Spears sente-se agora livre e uma pessoa americana com os mesmos diretos que outras.

Veja a mensagem na íntegra:

