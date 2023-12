São mais de 57 milhões e 700 mil pessoas que seguem a página 9GAG, que nas redes sociais partilha vídeos e imagens de humor que são acompanhadas em todo o mundo. O veterinário André Santos, muito conhecido em Portugal, é uma das mais recentes estrelas da plataforma.

André havia publicado no seu perfil de Instagram um vídeo onde mostra como se vacina um cão sem ser preciso usar a força. O veterinário depositou alguma ração numa taça e, distraindo o patudo, conseguiu depois administrar a vacina como desejado.

As imagens despertaram a curiosidade dos administradores da 9GAG, que decidiram partilhá-la. Ao todo, essa publicação já conta com mais de 120 mil gostos, em apenas um dia. Ora veja:

Vale lembrar que André Santos, no seu perfil de Instagram, soma mais de 470 mil seguidores. O veterinário já se tornou, há algum tempo, um influenciador digital, focado em ensinar dicas para lidar da melhor forma com os animais. Recentemente, assumiu também uma relação com a apresentadora Jani Gabriel, mas o namoro já chegou ao fim.