Numeiro é youtuber, influencer e conta com mais de 800 mil seguidores no Instagram. Através das redes sociais o jovem vai partilhando o seu estilo de vida, entre viagens, saídas com amigos e novos projetos profissionais.

Mas, desta vez, o youtuber apresentou um conteúdo diferente aos seguidores. Numeiro ficou tocado com um vídeo partilhado nas redes sociais onde aparecia um senhor de 67 anos que estava a viver no carro.

Comovido, o influencer resolveu ajudar. Numeiro foi ter com o Sr. Vítor e usou a sua página para partilhar o pedido de ajuda. Para além, disso, o youtuber preparou algumas "surpresas", levando-o, por exemplo, às compras de roupa. De seguida, confirmou que lhe marcou um hotel durante sete noites, ofereceu um saco com produtos de higiene, bem como 500 euros para o senhor se governar durante uma semana. Depois disso criou uma página para angariar fundos que já conta com quase 15 mil euros.