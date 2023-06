Lembra-se de um dos looks usados por Cristina Ferreira na gala d'O Triângulo' que mais sucesso fez e elogios recolheu? Falamos de um vestido verde escuro, comprido, cintado, com botões na zona da frente e de manga curta.

Trata-se de uma peça da marca Carolina Herrera, que esteve agora em destaque no casamento real do príncipe da Jordânia, Hussein, e de Rajwa Al-Saif.

A princesa Zein bint Hussein da Jordânia usou o mesmo modelo que a apresentadora portuguesa para comparecer na cerimónia real.

A qual das duas ficou melhor este look? Veja os visuais abaixo e ajude-nos a responder à questão:

