O icónico vestido de casamento da princesa Diana irá ser exposto no Palácio de Kensington este verão, conforme a curadoria da Historic Royal Palaces anunciou hoje, dia 26 de abril, noticia a revista People.

Os filhos de Lady Di, o príncipe William e o príncipe Harry, deram autorização para que a peça fosse o ponto alto da referida exposição.

Recorde-se que o vestido foi desenhado pelos designers Elizabeth e David Emanuel e foi mantido em segredo até ao dia da cerimónia, que aconteceu a 29 de julho de 1981.

Princesa Diana no dia do seu casamento© Getty

O projeto, intitulado Royal Style in the Making, abre ao público no dia 3 de junho.

