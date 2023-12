Já se passaram 26 anos desde a morte da princesa Diana, mas a imagem da mãe de William e Harry continua a estar muito presente nos dias de hoje: O seu trabalho de caridade marcou um 'antes e depois' na família real britânica e as suas opções no que respeita à moda são seguidas por muitos até hoje.

Prova disso é um vestido azul que a princesa usou em meados dos anos 80 e que foi vendido em leilão por um milhão de euros.

A leiloeira Julien's Auctions anunciou há poucas horas que um dos impressionantes vestidos de Diana foi vendido a um comprador anónimo por 1.148.080 dólares, ou seja, cerca de um milhão de euros, apesar de inicialmente ter sido estimado que a peça se venderia por cerca de 100.000 dólares.

No entanto, o 'efeito Diana' superou mais uma vez todas as expectativas. Este não é o primeiro vestido da eterna princesa de Gales a ser leiloado, mas é o que mais dinheiro arrecadou, batendo a venda anterior de forma esmagadora, já que, até agora, o recorde era de 604.800 dólares (cerca de 551 mil euros), praticamente metade do valor conseguido com esta venda.

A peça em questão é um modelo do estilista Jacques Azagury que Diana usou numa viagem a Florença em abril de 1985 e, um ano depois, ao assistir a uma exibição da Orquestra Sinfónica de Vancouver. Muito fiel às últimas tendências da moda da época, a peça tem a parte de cima em veludo, mangas compridas, e é decorado com bordados de estrelas brilhantes, uma discreta gola em barco e ombreiras marcadas.

Já na parte inferior, pode ver-se uma saia midi, de tule, em tom azul, com folhos e um laço.

© Getty Images

