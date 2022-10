O realizador Alexandre Montenegro casou hoje, dia 13 de outubro, e contou com Teresa Guilherme como madrinha. A apresentadora optou por um vestido de João Rôlo para a cerimónia e acabou por encantar.

O vestido, em tons de dourado, deixou a comunicadora e os seus seguidores encantandos, conforme é possível perceber na publicação que Teresa fez no Instagram.

"Ser madrinha do noivo, o meu Querido Alexandre, com um vestido lindo do João Rolo é viver um dia perfeito! Esperem até verem a noiva", escreveu a apresentadora de 67 anos.

