Vera Kolodzig aproveitou o confinamento para explorar outras áreas além da representação e começou a dar formações online. Uma experiência da qual falou na sua última publicação nas redes sociais.

"Tenho aproveitado muito este tempo para me dedicar a novas aprendizagens. Prefiro focar-me no que posso fazer e não no que não posso. [...] Somos uns privilegiados por vivermos nesta era tecnológica que nos permite fazer aulas à distância, ver as caras dos nossos amigos e comunicar de diversas formas! E a oferta é muita - cursos de yoga, cursos de coaching, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de filosofia, cursos de espiritualidade... enfim", começou por dizer.

A artista associou-se à NOS Escola de Saúde Integram - dedicada a temas como a alimentação, espiritualidade, corpo e relacionamentos - e tornou-se formadora.

"Esta sou eu ontem, depois de ter gravado a minha primeira aula como 'formadora' um desafio que a NOS pôs a todos os seus alunos porque acredita que todos temos algo relevante a dizer. Quando estamos alinhados a magia acontece", acrescentou.

Além das aulas, Vera Kolodzig frisou que continua dedicada ao seu podcast, 'Kológica', dedicado a temas de desenvolvimento pessoal.

