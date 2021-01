Depois de ter sido transmitida a sua entrevista no programa 'Alta Definição', da SIC, Vera Kolodzig recorreu ao Instagram para partilhar um excerto da mesma.

Um vídeo da conversa com Daniel Oliveira onde fala sobretudo sobre a separação de Diogo Amaral e do filho que têm em comum, o pequeno Mateus.

"Aqui fica um pequeno excerto da minha entrevista no 'Alta Definição' que passou no passado sábado. Quero fazer um especial agradecimento à SIC e ao Daniel Oliveira por me ter dado a oportunidade de me mostrar como sou", começou por escrever na legenda das imagens, aproveitando ainda o momento para deixar um agradecimento por todo o carinho que recebeu.

"Quero agradecer a todos as mensagens lindas que tenho recebido na sequência do programa. Para quem não viu, já está disponível na Opto, assim como o meu mais recente trabalho 'O Clube'. Sinto-me de coração cheio", rematou.

