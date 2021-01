A grande entrevistada do programa 'Alta Definição' deste sábado foi Vera Kolodzig. Entre vários assuntos, a atriz acabou por abordar a sua separação de Diogo Amaral, pai do filho Mateus, que aconteceu em 2017.

"O Diogo tinha um problema de adições e claro que isso afetava as relações", afirmou, notando que tinha conhecimento da situação e que durante um período de tempo permitiu que tal acontecesse, até tomar consciência do problema, sobretudo incentivada por causa do filho.

"O amor verdadeiro é amar-me a mim própria também", defendeu, referindo que esta foi uma lição que aprendeu e que ainda hoje continua a pôr em prática.

Por outro lado, Vera considera que o processo de separação foi bastante tranquilo, especialmente porque os dois tiveram em conta os sentimentos de Mateus. "É colocar o interesse das crianças à frente dos nossos e das nossas dores", disse, deixando um alerta para todos os pais separados.

