Se existissem prémios para o pai mais 'babado' do país, Diogo Amaral seria um sério candidato, pode-se dizer. São vários os momentos que o ator gosta de partilhar na sua conta de Instagram com os seus filhos - Mateus e Oliver.

Hoje, por exemplo, o artista derreteu os seus seguidores com um bonito retrato no qual aparece a dar um beijinho na boca do menino mais novo, Oli, como carinhosamente é tratado.

"A fotografia é de ontem, tem pouca qualidade mas nada disso importa neste caso", afirmou na legenda da publicação.

Note-se que Oliver é fruto do anterior relacionamento com Jessica Athayde.Já o mais velho, Mateus, nasceu da relação com Vera Kolodzig.

