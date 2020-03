Vera Kolodzig usou as redes sociais para recordar uma das grandes produções que marcou a sua carreira como atriz. Ainda se lembra de 'Jardins Proibidos', novela que deu na TVI' e na qual Vera contracenava com Pedro Granger?

"Foi há exactamente 20 anos, no dia de hoje, que comecei a gravar Jardins Proibidos", afirmou Vera na sua conta de Instagram.

"A primeira cena a gravar foi a morte da minha avó. Queriam que eu chorasse, e eu não sabia para que lado me virar. Fui atirada aos lobos, as calças de cena não me serviam, usei as minhas pessoais que abriram o meu primeiro raccord. Não conhecia ninguém nem fazia ideia de como a minha vida viria a mudar a partir daí", relata.

"E nunca mais me esquecerei deste dia - 01/03/2000, ainda nem 15 anos tinha", completa.

