Vera Fischer resolveu esta quinta-feira lembrar uma das produções fotográficas mais ousadas da sua carreira. A atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia da sessão que fez para a revista Playboy no ano de 2000 e para a qual posou completamente nua.

"Em janeiro de 2000 fiz a Playboy do milênio. Aos 50 anos fui fotografada em Paris pelas lentes do maravilhoso @bobwolfenson ...onde ousamos muito! É ver p'ra crer", pode ler-se na legenda do registo, onde a artista brasileira, atualmente de quase 69 anos, se mostra completamente nua.

Eis a publicação do momento nas redes sociais:

