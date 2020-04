Henrique, filho mais novo de Vera Fernandes, prepara-se para completar seis meses dentro de dias, o que levou a locutora da Rádio Comercial a recordar uma memória da primogénita, Francisca, de três anos, quando tinha a mesma idade que o irmão.

Uma montagem colocou lado a lado imagens dos irmãos aos seis meses e são notórias as semelhanças entre ambos, ainda assim, a caixa de comentários reuniu consenso noutro ponto: O menino é mais parecido com a mãe e a menina com o pai.

Concorda com esta opinião? Confira os registos abaixo.

Leia Também: Famosas derretidas com nova foto dos filhos de Pimpinha Jardim