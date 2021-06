Portugal empatou 2-2 frente à França e conseguiu desta forma apurar-se para os oitavos de final do Euro 2020. A partida foi sofrida e no fim não faltaram gritos, sorrisos e muita alegria para festejar a conquista da Seleção Nacional.

Em casa dos famosos o feito foi celebrado com grande entusiasmo, tal como mostram as recentes publicações na rede social Instagram.

"Estamos nos oitavos de final. E estamos a caminho de Sevilha. O jogo será transmitido, no domingo, na sua TVI.

Parabéns, Portugal", escreve Cristina Ferreira.

Rita Ferro Rodrigues realçou "a exibição incrível da nossa equipa".

"Cristiano a marcar e toda a equipa a jogar com a garra que sabemos que é a nossa! Um orgulho. Uma equipa junta no campo e nos valores certos. Um selecionador excecional - um dia conto-vos sobre toda a grandeza deste senhor - um CEO da FPF com integridade e coragem à prova de bala- Tiago Craveiro. (nunca esquecerei o dia de hoje )

É que isto parece fácil? Não é. E eu sei que não é. Exige coragem e determinação em sermos os melhores sempre. Nos valores, nas escolhas, na baliza (Rui Patrício na liderança, na unidade.

Bora, Portugal. Para mim já tanto foi ganho. Talvez até o mais importante", declara a comunicadora, que atualmente trabalha no Canal 11 - o canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol.

"Jogo sofrido, contra um adversário poderoso", começa por referir Pedro Ribeiro na sua publicação.

"Renato Sanches é um fenómeno, Palhinha entrou muito bem, Rui Patrício fez a defesa do Europeu. Ronaldo não vacila. Moutinho foi muito importante. Diogo Jota fartou-se de trabalhar para a equipa.

Pepe é uma torre. A Bélgica? Muito forte, sim. Mas não deve estar eufórica com o que lhe calhou: o Campeão da Europa, Portugal", completa.

Lourenço Ortigão, que se encontra em casa a recuperar de um acidente, não deixou de celebrar... mesmo que de muleta no ar.

"PORTUGAL ALEEEEZ. Parabéns à nossa seleção pela qualificação para os oitavos de final!! Venha a Bélgica", escreve o ator ao mostrar a festa em sua casa.

Teresa Guilherme pede "um like para a nossa seleção". "Sofremos mas seguimos em frente", escreve ainda.

Liliana Campos também celebrou com enorme entusiamo.

"Viva Portugal! Viva a nossa seleção. Cristiano, só mais um golo!!! Um não, mil", pede a apresentadora.

Eduardo Madeira mostrou-se incrédulo e feliz com o desempenho de Cristiano Ronaldo com as cores da Seleção Nacional ao peito.

"Já está. Portugal vai jogar com a Bélgica. Quanto a Cristiano, já lhe chamam o cyborg. Bate recordes atrás de recordes. Incrível", realça.

Leia Também: Portugal com Bélgica nos 'oitavos' e pode seguir-se Itália e França